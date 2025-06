Kate Middleton l’ultima notizia spaventa i sudditi | cosa sta succedendo

Kate Middleton, la sempre elegante Principessa del Galles, torna a catturare l’attenzione dei sudditi britannici, questa volta per una notizia che ha scosso il cuore di molti. Dopo la splendida apparizione al Trooping the Colour, la sua assenza improvvisa da un importante evento ha suscitato preoccupazioni sul suo stato di salute, già messo alla prova dall’annuncio del tumore dello scorso anno. Ecco tutti i dettagli su un’assenza che potrebbe nascondere qualcosa di più di quanto sembri.

Dopo la splendida apparizione al Trooping the Colour, Kate Middleton torna a far parlare di sé, stavolta per una notizia che ha fatto tremare i cuori dei sudditi britannici: la Principessa del Galles non parteciperà ad un importante evento. Il forfait, comunicato poche ore prima dell’inizio, ha riacceso i timori legati al suo stato di salute, già messo a dura prova dal tumore reso pubblico l’anno scorso. Ecco tutti i dettagli su un’assenza che getta nuove ombre su Kensington Palace. Leggi anche: “Per sempre”: lutto per la famosissima cantante, è morta la nonna Forfait choc al Royal Ascot: salta l’apparizione della Principessa. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Kate Middleton, l’ultima notizia spaventa i sudditi: cosa sta succedendo

