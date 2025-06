Kate Middleton e l’improvviso forfait al Royal Ascot apprensione per la salute della principessa

L'assenza improvvisa di Kate Middleton al Royal Ascot ha suscitato preoccupazione e sussurri tra il pubblico e gli esperti reali. La principessa del Galles, assente all'evento tanto atteso, sembra aver scelto di mettere la salute e il benessere davanti a tutto, alimentando interrogativi sulla sua condizione e sui motivi che l’hanno spinta a rinunciare. Ma cosa si cela veramente dietro questa decisione?

Londra, 18 giugno 2025 – Forfait inatteso della principessa del Galles al Royal Ascot. Kate Middleton non si è presentata alla celebre corsa di cavalli nel Berkshire, dove pure era attesa. Secondo fonti reali citate dalla Bbc, il cambio di programma nasce dalla necessità di trovare un giusto equilibrio tra gli impegni pubblici e la cura contro il cancro. Tuttavia, come era ovvio, in molti è sorto il sospetto che la moglie di William possa essersi sentita male all'improvviso, visto che il suo nome è stato cancellato dalla lista dei presenti dopo nemmeno mezz'ora dall'annuncio che la consorte del futuro sovrano avrebbe preso posto nella seconda carrozza del corteo reale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kate Middleton e l’improvviso forfait al Royal Ascot, apprensione per la salute della principessa

In questa notizia si parla di: kate - middleton - improvviso - royal

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà .

Kate #Middleton assente al Royal Ascot: forfait improvviso della principessa del Galles Vai su X

Royal Ascot, Kate Middleton non sarà presente: forfait improvviso; Kate Middleton dà forfait al Royal Ascot: cambio di programma improvviso; Kate Middleton e l’improvviso forfait al Royal Ascot, apprensione per la salute della principessa.

Forfait all'ultimo minuto per Kate, non sarà al Royal Ascot - Tutto era pronto al Royal Ascot, il concorso ippico più blasonato al mondo, per accogliere Kate Middleton, ma all'ultimo la principessa del Galles ha annullato la sua partecipazione. Secondo msn.com

Royal Ascot, Kate Middleton non sarà presente: forfait improvviso - Ad annunciare la defezione è stato un comunicato di Kensington Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles, che dichiara che la "principessa Catherine" è "dispiaciuta" della rinuncia; ma che ... Segnala tg24.sky.it