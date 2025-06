Kate Middleton dà forfait all’ultimo al Royal Ascot | torna la paura per la principessa

Un'assenza che scuote l’attenzione e riaccende i timori: Kate Middleton, la Principessa del Galles, ha cancellato all’ultimo minuto la sua partecipazione al Royal Ascot, alimentando le preoccupazioni sulla sua salute. Mentre Kensington Palace rassicura, il mistero avvolge ancora la sua situazione, lasciando i fan e gli osservatori in apprensione. Cosa si nasconde dietro questa decisione improvvisa? La risposta potrebbe svelare di più sui suoi recenti impegni e sul suo benessere.

Un'assenza che riaccende le preoccupazioni. Kate Middleton, attesissima oggi al Royal Ascot insieme al principe William, ha cancellato la sua partecipazione a sorpresa, a pochi minuti dall'inizio dell'evento. Se da Kensington Palace assicurano che «non è accaduto nulla di grave», il forfait improvviso della Principessa del Galles alimenta nuovamente i timori legati al suo stato di salute, proprio mentre stava riprendendo gradualmente gli impegni ufficiali dopo il lungo stop dovuto alla malattia. Gli spettatori del prestigioso appuntamento ippico del Berkshire erano in trepidante attesa di vedere la principessa sfilare accanto al marito.

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficoltà.

