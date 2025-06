Kate Middleton assente al Royal Ascot | timori per la sua salute

L’assenza di Kate Middleton al Royal Ascot sta destando preoccupazioni sulla sua salute, alimentando voci e timori tra i fan della famiglia reale. La Principessa del Galles, simbolo di eleganza e grazia, avrebbe dovuto premiare i vincitori del prestigioso evento, ma il suo forfait ha lasciato tutti in attesa di aggiornamenti. La sua assenza potrebbe segnalare qualcosa di più di una semplice indisposizione. Rimanete con noi per scoprire come si evolveranno le sue condizioni e quali saranno le prossime mosse della royal family.

La principessa del Galles Kate Middleton ha annullato la sua partecipazione al Royal Ascot in programma oggi, mercoledì 18 giugno. Il Royal Ascot, una serie di corse di cavalli della durata di cinque giorni, è l'evento clou della stagione mondana estiva nel Regno Unito, a cui partecipano i membri della famiglia reale. Gli appassionati di corse speravano di vedere Kate oggi, dato che il principe William avrebbe dovuto premiare i vincitori. William ha invece partecipato senza la moglie, che era tornata gradualmente agli impegni pubblici dallo scorso autunno, quando ha annunciato di aver completato la chemioterapia e di voler tornare al lavoro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kate Middleton assente al Royal Ascot: timori per la sua salute

