Kate dà forfait al Royal Ascot | Equilibrio tra impegni e cura contro il cancro

Kate Middleton, regina di grazia e dedizione, aveva previsto di partecipare al prestigioso Royal Ascot, ma ha dovuto rinunciare all'ultimo minuto. La principessa del Galles ha scelto di mettere al primo posto la lotta contro il cancro, trovando un equilibrio tra impegni pubblici e impegno personale. Sospetti e preoccupazioni circolano, alimentando l'interesse su una donna che, sempre più, dimostra come la cura e il dovere possano camminare fianco a fianco.

Al Royal Ascot, il concorso ippico più blasonato al mondo, era tutto pronto per accogliere Kate Middleton, ma all'ultimo la principessa del Galles ha annullato la sua partecipazione. La rinuncia, scrive il Guardian, è stata dettata dalla necessità  di trovare un giusto equilibrio tra gli impegni pubblici e la cura contro il cancro. Ma naturalmente è sorto il sospetto che Kate possa essersi sentita male all'improvviso, visto che il suo nome è stato cancellato dalla lista dei presenti dopo nemmeno mezz'ora dall'annuncio che la consorte del futuro sovrano avrebbe preso posto nella seconda carrozza del corteo reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Kate dà forfait al Royal Ascot: "Equilibrio tra impegni e cura contro il cancro"

