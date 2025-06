Kalulu titolare in Al Ain Juve? La scelta di Tudor per l’esordio al Mondiale per Club Cosa filtra sull’impiego del difensore francese

Con l’atteso debutto della Juventus al Mondiale per Club sempre più vicino, le ultime indiscrezioni svelano una scelta cruciale di Tudor: Kalulu tornerà in campo da titolare. Il difensore francese, dopo un'assenza, si prepara a consolidare il reparto difensivo con il consueto schema 3-4-2-1. La sorpresa o la strategia? Scopriamo insieme come questa decisione può influenzare il cammino dei bianconeri in questa importante competizione internazionale.

Kalulu titolare in Al Ain Juve? La scelta di Tudor. Ultime novità in vista del debutto al Mondiale per Club. Gli aggiornamenti. Manca sempre meno all’ esordio della Juve contro l’Al-Ain nel nuovo Mondiale per Club. Igor Tudor sta per sciogliere anche gli ultimi dubbi di formazione. Il Mister bianconero, intanto, ritrova Kalulu: il difensore francese sarà titolare nel consueto 3-4-2-1 del tecnico dopo aver saltato le ultime due partite di campionato per squalifica. Sarà inoltre la sua prima partita dopo il riscatto definitivo da parte della Juventus. LE PROBABILI FORMAZIONI DI AL AIN JUVE .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu titolare in Al Ain Juve? La scelta di Tudor per l’esordio al Mondiale per Club. Cosa filtra sull’impiego del difensore francese

MONDIALE CLUB | Juventus verso l'esordio. Tudor: 'Elkann ci ha caricati'. Il tecnico sul mercato: 'Tre rinforzi e saremo competitivi'.

Juve, è ora del Mondiale per Club. Stanotte si parte contro l'Al Ain con una formazione che promette scintille. Quali potrebbero essere le scelte di Igor Tudor?

