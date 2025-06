Kallas | sanzionerei Israelema no da Ue

Immagina di essere al centro di decisioni cruciali che coinvolgono 27 Paesi, ognuno con le proprie responsabilità e visioni. La sfida dell’unanimità rende tutto più complesso, ma l’urgenza di agire a favore dei civili di Gaza non può aspettare. In questo delicato gioco di diplomazia e responsabilità, si può davvero trovare una via condivisa verso pace e giustizia?

15.30 "Parlate con me come se io fossi l'unica responsabile di quello che succede a Gaza. Io non rappresento me stessa qui. Rappresento 27 Stati membri.Se spettasse a me decidere personalmente io una decisione la prenderei, ma non lo posso fare", "serve l'unanimità". Lo ha detto l'Alta rappresentante Ue Kallas al dibattito all'Europarlamento sulla necessità di misure contro Israele per Gaza. "Questa è la mia frustrazione. E se portassi la proposta al Consiglio forse mi sentirei meglio, ma non passerebbe e mostrerebbe la nostra divisione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it