Kallas | ‘sanzionerei Israele ma non c’è intesa fra i 27’

L'Alto rappresentante dell'UE, Kaja, ha espresso con fermezza il suo ruolo collettivo e la complessità delle decisioni su Gaza, sottolineando come ogni scelta richieda l'unanimità tra i 27 Stati membri. In un momento di grande tensione, è fondamentale ricordare che le responsabilità non sono mai individuali, ma condivise. La loro parola unita può fare la differenza per un futuro di pace e stabilità, anche quando sembra tutto più difficile.

“Parlate come se io fossi l’unica responsabile di quello che succede a Gaza. Io non rappresento me stessa qui, io rappresento 27 Stati membri, se spettasse a me decidere personalmente io una decisione la prenderei ma non lo posso fare perché rappresento 27 Stati membri e serve l’unanimità”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue Kaja. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Kallas: ‘sanzionerei Israele, ma non c’è intesa fra i 27’

In questa notizia si parla di: kallas - sanzionerei - israele - intesa

Kallas: sanzionerei Israele,ma no da Ue - Immagina di essere al centro di decisioni cruciali che coinvolgono 27 Paesi, ognuno con le proprie responsabilità e visioni.

Davvero Kaja Kallas, quella che stringe la mano ad Al -Jolani, ha detto una cosa simile? Tra l'altro piagnucolando e senza dimettersi? Questa gente sta annegando la UE nella melma Vai su X

++ Kallas, sanzionerei Israele ma non c'è intesa fra i 27 ++; UE, Kallas: “Sanzionerei Israele, ma non c’è intesa tra i 27”; Ue, Kallas: «Fosse per me sanzionerei Israele, ma non c’è intesa tra i 27».

Kallas: "Sanzionerei Israele ma non c'è intesa fra i 27" - Lo ha detto l'alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, intervenendo al dibattito al Parlamento europeo sulla necessità di misure contro Israele. Secondo ansa.it

Ue, Kallas: «Fosse per me sanzionerei Israele, ma non c’è intesa tra i 27» - Durante un intervento nella plenaria del Parlamento europeo, l’Alta rappresentante dell’Ue per la politica estera, Kaja Kallas, ha risposto alle pressioni su un possibile intervento europeo contro Isr ... Si legge su msn.com