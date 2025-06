Kallas | contro Nato e UE la Russia non ha alcuna possibilità

In un mondo in rapido mutamento, le parole di Kaja Kallas risuonano come un appello alla fermezza e all’unità europea. La premier estone sottolinea che, di fronte alle sfide attuali, la Russia si trova in una posizione di svantaggio rispetto a NATO e UE. Mantenere coesione e solidarietà tra gli alleati sarà fondamentale per affrontare le minacce future. La vera forza risiede nella compattezza delle democrazie europee, pronte a difendere i propri valori ed interessi.

"Oggi, contro la Nato e l'Ue, la Russia non ha alcuna possibilità. Ma dobbiamo restare uniti. Quando i leader della Nato si incontreranno la prossima settimana, mantenere l'unità nell'alleanza sarà una priorità tanto quanto aumentare la spesa per la difesa". Lo ha dichiarato la capa della diplomazia Kaja Kallas al Parlamento europeo a Strasburgo in.

Ieri al G7 #Trump tanto per non farci mancare nulla ha detto che è stato un inspiegabile errore l’espulsione della Russia. Silenzio delle comparse che passeggiano per i boschi canadesi. Con un Occidente così teniamoci stretti. Vai su Facebook

