Kadeem Allen torna a Forlì | dopo l' infortunio pronto a riprendere il cammino

Dopo un lungo percorso di riabilitazione, Kadeem Allen torna a calcare il parquet di Forlì con la determinazione di sempre. La sua esperienza come leader e protagonista, culminata con la vittoria in Coppa Italia, è il simbolo di una rinascita che ora si concretizza. Un ritorno che alimenta le speranze di riscatto e successi per la Pallacanestro 2.015, pronta a scrivere un nuovo capitolo insieme a lui.

Un campionato da leader e protagonista, coronato con l’affermazione in Coppa Italia a Roma nella primavera dello scorso anno. Poi il ‘crac’ nell’ultima giornata della fase a orologio contro Latina, con la lesione del tendine d’Achille a compromettere la sua stagione e quella della Pallacanestro 2.015. Oggi, però, Kadeem Allen e Forlì si ritrovano. Sì, perché a distanza di dodici mesi dalla separazione ‘forzata’ a causa del pesantissimo infortunio accusato, il club di viale Corridoni ha annunciato ufficialmente il ritorno del classe ‘93 in vista della prossima annata. Insieme, da settembre in avanti, proveranno a riprendere il filo interrottosi nell’aprile del 2024. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kadeem Allen torna a Forlì: dopo l'infortunio, pronto a riprendere il cammino

In questa notizia si parla di: kadeem - allen - forlì - infortunio

Un amore mai tramontato, la Pieffe 2.015 piazza il colpo: Kadeem Allen torna a Forlì. "Ritroviamo un campione" - Un amore mai tramontato, la Pieffe 2015 piazza il colpo: Kadeem Allen torna a Forlì, riportando in città un vero campione.

Kadeem Allen torna a Forlì: dopo l'infortunio, pronto a riprendere il cammino; Kadeem Allen torna a Forlì: Un anno dopo l'infortunio, il basket è ancora la mia passione; Shock Unieuro, tendine d’Achille rotto per Allen: Forlì perde l’ex Nba per i playoff.