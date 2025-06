Juventus Women l’ex Caruso scrive a Cantore | Chi ti ama capisce vali più dei giudizi – FOTO

Nel mondo del calcio femminile, i legami e le emozioni si intrecciano più di quanto si possa immaginare. Recentemente, l’ex Juve Caruso ha scritto a Cantore, condividendo parole di supporto e solidarietà in un momento di grande cambiamento. Un gesto che dimostra quanto il cuore bianconero rimanga forte, anche lontano dal campo. La loro storia personale e professionale ci ricorda che, alla fine, il vero amore per il calcio supera ogni confine.

Juventus Women, l’ex Caruso scrive a Cantore: la FOTO con le dichiarazioni dell’ex Juve all’attaccante. Uno scambio di messaggi sui social da parte di chi ci è passata da poco. Caruso sa quello che sta provando Cantore in questo momento, dopo l’ufficialità dell’addio dalla Juventus Women per la nuova avventura negli USA. L’ex centrocampista bianconera ha voluto mandare un messaggio tramite una storia Instagram alla calciatrice. PAROLE – «Vai a testa alta, sempre, cammina con il cuore leggero, anche quando la strada si fa in salita: chi ti ama ti capisce, il resto è solo rumore perché la tua verità vale più di mille giudizi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com