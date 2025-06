Juventus Tudor chiede 3 colpi da Scudetto | i grandi nomi sul mercato

Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League, Igor Tudor punta in alto: con tre acquisti mirati, la Juventus può ambire allo scudetto. I grandi nomi sul mercato sono pronti a fare la differenza, e il tecnico croato sa che con i giusti colpi la squadra diventerà una vera forza. Il mercato bianconero si infiamma: sarà questa la chiave per tornare a dominare in Italia?

`Con tre acquisti la squadra è competitiva`: parola di Igor Tudor. Dopo aver centrato la qualificazione in Champions League, l`allenatore croato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: tudor - juventus - chiede - colpi

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

mercato Mercato, Juve scatenata, 4 colpi per Tudor. Spunta Castro per l'attacco. E poi Balerdi e Frattesi Vai su Facebook

Juventus, Tudor chiede 3 colpi da Scudetto: i grandi nomi sul mercato; Juventus, Tudor: Tre colpi per completare la rosa. Non sento incertezza; Tudor-Juve sempre più vicini, ma ha chiesto quattro colpi: ecco i nomi.

Juventus, Tudor chiede 3 colpi da Scudetto: i grandi nomi sul mercato - Per il resto la Juventus è a caccia di un esterno mancino: in questo senso circolano i nomi del francese Theo Hernandez del Milan, del portoghese Nuno Tavares della Lazio e dello spagnolo Miguel ... Secondo calciomercato.com

Tudor: Juve, finalmente ho tutti a lottare per la maglia. Tre colpi mercato e siamo lì per vincere - Il tecnico bianconero a briglie sciolte alla vigilia dell'esordio al Mondiale: "Stanchezza? Da tuttosport.com