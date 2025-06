Juventus Next Gen ufficiale | Sky Wifi è il nuovo title sponsor della Serie C per la stagione 2025-26 Tutti i dettagli

La Juventus Next Gen fa il suo grande ritorno e ora si prepara a conquistare anche i campi di Serie C, grazie a un'importante novità: Sky Wifi è il nuovo title sponsor ufficiale per la stagione 2025-2026. Un accordo che rafforza la partnership tra Lega Pro e Sky, portando entusiasmo e grandi aspettative per il prossimo campionato. Scopriamo tutti i dettagli di questa entusiasmante collaborazione che promette di rivoluzionare il panorama del calcio italiano.

Juventus Next Gen, Sky Wifi nuovo title sponsor in Serie C: c’è l’annuncio ufficiale. Tutti i dettagli in vista del prossimo campionato. Lega Pro e Sky hanno annunciato ufficialmente di aver siglato il rinnovo della partnership: Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-2026. Nel prossimo campionato sarà ancora protagonista anche la Juventus Next Gen, reduce dai playoff con Mister Brambilla alla guida dei bianconeri. Ora è ufficiale: Sky Wifi è il nuovo title sponsor della Serie C. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, ufficiale: Sky Wifi è il nuovo title sponsor della Serie C per la stagione 2025-26. Tutti i dettagli

