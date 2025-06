Juventus Milan Under 17 0-1 LIVE | Elimoghale prova a guidare i bianconeri!

La semifinale tra Juventus e Milan Under 17 infiamma l’attenzione: una sfida all’ultimo pallone tra giovani talenti pronti a scrivere il loro futuro. La partita, sotto gli occhi di tutti, si accende con il gol decisivo che porta i rossoneri in vantaggio. Rimanete con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale, analisi dettagliate e le emozioni di questa importante tappa della Final Four. La passione giovanile non si ferma qui!

di Fabio Zaccaria Juventus Milan Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato della semifinale dalla Final Four. Inizia la Final Four della Juventus Under 17 che sfida il Milan per conquistarsi un posto in finale. Allo Stirpe i bianconeri di Cioffi proveranno a dimostrare ancora una volta di essere una grande squadra. segue LIVE il match. Juventus Milan Under 17 0-1: sintesi e moviola. 1? inizia la semifinale, primo possesso per i rossoneri 5? Meglio i rossoneri in questo avvio di gara 7? Buono spunto di Gielen – Giocata sull’out di sinistra fra Gielen e Elimoghale, il belga crossa in mezzo ma non trova alcun compagno ben posizionato 10? Angolo Milan – Chiusura precisa di Badarau su La Mantia, corner per i ragazzi di Renna 12? Miracolo Huli – Zaramella per Pandolfi a rimorchio, che parata del portiere bianconero! 16? A terra De Brul – Dopo uno scontro aereo con Valeri, il belga De Brul ha la peggio e necessita dell’aiuto dei medici 18? Rientra De Brul, sembra poter proseguire la gara il 2 bianconero 20? Punizione Juve – Gran strappo di Amadio su Plazzotta, l’attaccante viene steso e guadagna un ottimo piazzato 23? Palo di Lontani – Badarau non bravo impostazione, La Mantia trova liberissimo Lontani che di prima colpisce il palo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Milan Under 17 0-1 LIVE: Elimoghale prova a guidare i bianconeri!

