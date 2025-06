Juventus Milan Under 17 0-0 LIVE | primi lampi dei bianconeri!

Il match tra Juventus Under 17 e Milan è iniziato con grande intensità, regalandoci già i primi lampi di talento dei bianconeri. La semifinale della Final Four promette emozioni da cardiopalma mentre entrambe le squadre lottano per un biglietto in finale. Seguite con noi la diretta live, sintesi e aggiornamenti sulla moviola, per vivere ogni momento di questa sfida decisiva!

di Fabio Zaccaria Juventus Milan Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato della semifinale dalla Final Four. Inizia la Final Four della Juventus Under 17 che sfida il Milan per conquistarsi un posto in finale. Allo Stirpe i bianconeri di Cioffi proveranno a dimostrare ancora una volta di essere una grande squadra. segue LIVE il match. Juventus Milan Under 17 0-0: sintesi e moviola. 1? inizia la semifinale, primo possesso per i rossoneri 5? Meglio i rossoneri in questo avvio di gara 7? Buono spunto di Gielen – Giocata sull’out di sinistra fra Gielen e Elimoghale, il belga crossa in mezzo ma non trova alcun compagno ben posizionato 10? Angolo Milan – Chiusura precisa di Badarau su La Mantia, corner per i ragazzi di Renna Juve Milan Under 17 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Milan Under 17 0-0 LIVE: primi lampi dei bianconeri!

