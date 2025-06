Juventus–Manchester City | DAZN lancia Watch Party a Milano per il Mondiale per Club FIFA 2025

Preparati a vivere un'emozionante notte di calcio con DAZN! Milano si anima con il Watch Party per il Mondiale per Club FIFA 2025, tra Juventus e Manchester City, trasmesso gratuitamente e in diretta. Solo bisogna registrarsi e il gioco è fatto: assistere a uno dei match più attesi dell’anno, immersi nell’atmosfera coinvolgente di Milano. Non perdere questa occasione unica per condividere la passione del calcio!

Il Mondiale per Club FIFA 2025, trasmesso gratuitamente tutto solo su DAZN a livello mondiale, entra nel vivo con una delle sfide più attese: Juventus–Manchester City, in programma giovedì 26 giugno alle 21:00 (orario italiano). In occasione del match, DAZN e Juventus organizzano un Watch Party a Milano.

Runjaic a DAZN: «Abbiamo dato il nostro massimo, ma la Juventus ha fatto questo» - Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha commentato ai microfoni di DAZN il risultato della partita contro la Juventus.

Inter, Juventus e molti dei principali club si preparano a disputare il Mondiale per Club Ecco tutto quello che c’è da sapere sul torneo più atteso dell’estate visibile interamente su @dazn_it ? Secondo voi chi vincerà ? Vai su Facebook

Come guardare Juventus-Manchester City: data, orario, streaming e come vedere il Mondiale per Club FIFA 2025 live e gratis su DAZN.

Al Ain-Juventus del Mondiale per club: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Incassata conferma e rinnovo di contratto fino al 2027, Igor Tudor può ufficialmente considerarsi a tutti gli effetti allenatore della Juventus. Si legge su msn.com