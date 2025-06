Juventus Douglas Luiz ai saluti | il sostituto arriva dalla Premier

La Juventus si prepara a rivoluzionare il centrocampo con un colpo di scena dalla Premier League, pronto a sostituire Douglas Luiz. Igor Tudor avrà a disposizione un profilo di alto livello, cruciale per rafforzare la mediana bianconera e puntare ai vertici. La priorità rimane il rilancio di Koopmeiners, ma l’arrivo di questo nuovo talento potrebbe cambiare le carte in tavola, segnando una svolta importante per la stagione appena iniziata.

