Juventus doppio colpo per la difesa | Tudor si rinforza in Serie A

La Juventus si prepara a rafforzare la propria retroguardia con un doppio colpo di mercato, puntando a rinforzare la difesa con almeno un nuovo innesto proveniente dalla Serie A. Con Tudor confermato alla guida e la volontà di puntellare il reparto difensivo, i bianconeri sono pronti a sorprendere i tifosi con colpi mirati e strategici. Il futuro della difesa juventina si prospetta più solido che mai, lasciando intuire una campagna acquisti all’insegna dell’efficacia.

I bianconeri sono pronti a rinforzarsi con l'arrivo di almeno un nome per la difesa: il tecnico confermato in panchina vuole pescare dal campionato italiano. La Juventus si è mossa al rallentatore, fin qui, in fase di calciomercato. Dopo il rinnovo di Savona fino al 2030, non sono state registrate altre operazioni. Niente cessione di Vlahovic, nessun rinnovo ad Yildiz, nessun innesto ufficiale. Nei prossimi giorni arriverà il riscatto definitivo di Kalulu, mentre si cerca una soluzione in uscita per Douglas Luiz e non solo.

