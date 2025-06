Juventus Bremer | Il mio ginocchio sta bene ora è solo una questione di testa Fondamentale la chitarra per il recupero

Gleison Bremer sta facendo passi da gigante verso il pieno recupero dall'infortunio al legamento crociato sinistro. La sua determinazione e il supporto della squadra sono fondamentali, ma ora più che mai la mente gioca un ruolo cruciale. Con l’approccio giusto, il centrale brasiliano si prepara a tornare in campo con la grinta di sempre, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo con la Juventus. Il suo ritorno è ormai alle porte, e il futuro è tutto da riscrivere.

