Juventus-Atalanta clamoroso scambio | coinvolto anche Nico Gonzalez

Il calciomercato si infiamma con un clamoroso scambio tra Juventus e Atalanta, coinvolgendo anche Nico González. Le trattative, ancora avvolte nel mistero, potrebbero rivoluzionare le rispettive rose nelle prossime settimane. Secondo RadioRadio, i due club stanno lavorando discretamente per finalizzare questa operazione, con la Juventus determinata ad assicurarsi Lookman. Restate sintonizzati: l’estate promette sorprese e colpi di scena senza precedenti.

Occhio al possibile scambio tra Juventus e Atalanta in vista dell’attuale sessione di calciomercato. Prime conferme e situazione da monitorare con estrema attenzione nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo arrivano le prime conferme Come riportato dai colleghi di RadioRadio, Juve e Atalanta potrebbero lavorare sottotraccia a un clamoroso scambio in vista della prossima stagione. La Juventus, fortemente interessata a Lookman, sarebbe pronta a inoltrare un’offerta cash più il cartellino di Nico Gonzalez, quest’ultimo apprezzatissimo da Juric. Nessuna conferma ufficiale tra le parti, ma i bianconeri, oltre all’attaccante argentino, potrebbero offrire alla Dea anche 20 milioni di euro cash. 🔗 Leggi su Tvplay.it