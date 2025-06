Juventus assalto a Gyokeres per un attacco stellare

La Juventus si prepara a un “assalto stellare” per Viktor Gyokeres, l’attaccante svedese che ha incantato con 54 gol in 52 partite nell’ultima stagione. Un colpo da 70 milioni che potrebbe rivoluzionare il suo attacco e scrivere un nuovo capitolo di successi bianconeri. La corsa al bomber è ormai aperta: sarà Gyokeres il riscatto che la Juventus cercava? Resta sintonizzato per scoprire gli sviluppi di questa sfida di mercato.

Juventus, assalto a Gyokeres: il bomber per il riscatto bianconero La Juventus ha messo nel mirino Viktor Gyokeres, l'attaccante svedese che ha segnato 54 gol in 52 partite con lo Sporting Lisbona nell'ultima stagione. Secondo Il Corriere dello Sport, i bianconeri preparano un'offerta da 70 milioni, con 60 milioni fissi

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

