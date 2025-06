Juve tre colpi per Tudor | i tifosi in festa

La Juventus si prepara a sorprendere i suoi tifosi con tre colpi di mercato che potrebbero rivoluzionare la squadra sotto la guida di Tudor. Dopo stagioni difficili e scelte discutibili, ora i bianconeri sono pronti a rinvigorire il progetto con investimenti mirati e nomi di spicco. È il momento di voltare pagina e di sognare in grande: ecco i dettagli sui possibili arrivi che potrebbero fare la differenza.

Juve, Tudor potrebbe presto abbracciare tre colpi sul mercato: tutti i nomi per una campagna acquisti all’altezza La Juventus è pronta a piazzare colpi. I bianconeri sono scatenasti sul mercato, vogliosi di mettersi alle spalle l’ultima stagione decisamente da dimenticare e decisi a ripartire con maggiore determinazione. Le ultime due sessioni non hanno portato grandi soddisfazioni all’ambiente bianconero, anzi. Diversi gli errori di mercato che hanno spinto la proprietà a cambiare volti della dirigenza, da Giuntoli a Calvo, tutti andati via dalla Continassa. Si riparte quindi, con un nuovo ciclo, con il chiaro obiettivo di puntare al vertice nel minor tempo possibile. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: colpi - juve - tudor - tifosi

Ultimissime Juve LIVE: pronti tre colpi top per rilanciare le ambizioni scudetto, tutte le novità dall’infermeria - Rimanete con noi per le ultimissime sulla Juventus! Siamo pronti a rivelarvi tre colpi top per rilanciare le ambizioni scudetto e a fornirvi tutte le novità dall'infermeria.

Tudor fa tre nomi: "Voglio dire una cosa IMPORTANTISSIMA a tutti i tifosi della Juventus" Cosa ha detto https://bit.ly/3G2LC89 Vai su Facebook

La baby Juve che fa impazzire i tifosi: li riconoscete tutti?; Ultimissime Juve live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale; Kean segna alla Juve e....la reazione dei tifosi bianconeri.

Gazzetta - Juve, batti tre colpi - Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si concentra su Igor Tudor e sulle necessità della Juventus in vista della ... Si legge su tuttojuve.com

Tudor: Juve, finalmente ho tutti a lottare per la maglia. Tre colpi mercato e siamo lì per vincere - Il tecnico bianconero a briglie sciolte alla vigilia dell'esordio al Mondiale: "Stanchezza? Segnala tuttosport.com