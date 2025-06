Juve Stabia ufficiale | l'ex-Milan Ignazio Abate è il nuovo allenatore

La Juve Stabia ha deciso di affidarsi a una figura di grande esperienza e carisma: Ignazio Abate, il nuovo allenatore che guiderà le vespe verso una stagione all’insegna della rinascita e delle sfide. Dopo settimane di anticipazioni, l’annuncio ufficiale segna un momento cruciale per il club, pronto a scrivere un nuovo capitolo ricco di ambizioni e progetti ambiziosi. È il punto di partenza di un percorso entusiasmante: scopriamo insieme cosa ci aspetta!

La Juve Stabia riparte da Ignazio Abate. La notizia era nell`aria già da qualche giorno, ma ora è stata resa ufficiale dalla società stabiese. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: juve - stabia - ufficiale - ignazio

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

Altre panchine di #SerieBKT che trovano il padrone: Fabio Caserta al Bari, Ignazio Abate alla Juve Stabia, per entrambi un biennale. Vai su X

L’ex Milan e Ternana è il prescelto per il dopo Pagliuca. Per lui pronto un contratto biennale con le Vespe #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps #JuveStabia #calcio #SerieBKT #IgnazioAbate #allenatore Vai su Facebook

Panchine: ufficiale Ignazio Abate alla Juve Stabia, Fabio Gallo verso Vicenza; UFFICIALE- Abate nuovo allenatore della Juve Stabia: contratto fino al 2027; La Juve Stabia sceglie un ex Napoli per la panchina: arriva l'annuncio ufficiale.

Juve Stabia: Ignazio Abate nuovo allenatore. E fa una promessa - Attraverso una nota ufficiale il club campano ha annunciato l'ex Milan che ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027 ... msn.com scrive

Juve Stabia - Ufficiale, Ignazio Abate è il nuovo allenatore delle Vespe: «Felice di essere tornato nella mia terra natia» - Langella: «Scelto un profilo giovane e motivato, con la voglia di fare bene nel nostro progetto» ... Come scrive stabiachannel.it