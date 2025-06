Juve senti Bremer | novità importanti sull’infortunio

La Juventus attende con ansia il rientro di Gleison Bremer, reduce da un infortunio al crociato che ha interrotto anticipatamente la sua stagione. Il difensore brasiliano ha recentemente condiviso aggiornamenti importanti sulle sue condizioni e sulla sua strada verso il recupero. Le sue parole offrono uno sguardo emozionante sul percorso di riabilitazione e sulla determinazione a tornare in campo più forte che mai. Bremer e le parole...

La Juve sta aspettando con ansia il rientro definitivo di Gleison Bremer in campo: ecco cos’ha dichiarato il difensore bianconero dopo l’infortunio. La Juventus sta aspettando Gleison Bremer che è stato costretto a fermarsi, praticamente ad inizio della stagione da poco conclusa, per l’infortunio al crociato. A parlare di quanto successo e delle sue attuali condizioni è stato lo stesso brasiliano: di seguito le sue parole. Bremer e le parole sull’infortunio: il brasiliano racconta le ultime novità. A ‘Globo Esporte’, Gleison Bremer ha parlato così: “ Rientro in gruppo? Dopo tanta attesa, sono passati otto mesi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it