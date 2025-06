Juve non solo Gasperini e Massara | ecco chi altro può andare alla Roma | ESCLUSIVO

Juventus e Roma sono al centro di una rivoluzione strategica, con nomi che emergono come protagonisti di un mercato in fermento. Oltre a Gasperini e Massara, nuovi candidati si affacciano all’orizzonte, creando un intrigante gioco di tavolo tra le due grandi del calcio italiano. La tensione cresce: chi guiderà le squadre verso il successo? Dopo aver sfiorato il quarto posto, la competizione si fa sempre più accesa, e le scelte di questa estate potrebbero cambiare il volto della Serie A.

I due top club di Serie A stanno rivoluzionando le rispettive dirigenze ed aree tecniche. Comolli incerto, Ranieri pronto ad inserirsi Non c’è due senza tre. Le strade di mercato di Juventus e Roma si stanno intrecciando spesso in questi caldi giorni di giugno. Non tanto per quanto riguarda i calciatori da acquistare, bensì nella scelta dell’allenatore e dei dirigenti con cui affrontare la nuova stagione. Dopo essersi giocati il quarto posto che valeva la qualificazione in Champions League fino all’ultima giornata della scorsa Serie A, bianconeri e giallorossi si stanno sfidando fuori dal campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, non solo Gasperini e Massara: ecco chi altro può andare alla Roma | ESCLUSIVO

