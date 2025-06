Juve innesto dall’Atalanta | 20mln e scambio con Nico Gonzalez

La Juventus si prepara a rafforzarsi guardando nuovamente in casa Atalanta, con un possibile innesto da 20 milioni di euro e lo scambio con Nico Gonzalez, deludente quest’anno. Un investimento mirato a rinvigorire l’attacco e a colmare le lacune di una stagione che richiede riscatto. La società bianconera, come ribadito da Tudor, sa che il focus principale rimane sul campo, anche in vista del Mondiale per Club, che non può distogliere l’attenzione dalla competizione.

La Juve torna a guardare in casa Atalanta con vivo interesse ed in tal senso può arrivare proprio da lì il nuovo rinforzo in avanti per Igor Tudor. Pronti 20 milioni, a cui si aggiunge il cartellino di Nico Gonzalez che quest'anno ha deluso fortemente. Per i bianconeri l'attenzione è in maniera del tutto inevitabile concentrata sul campo, dal momento che come ribadito più volte anche da Igor Tudor il Mondiale per Club non rappresenta semplicemente una passerella per questa squadra. Ancor di più dopo le delusioni dell'ultimo campionato, con la squadra che soffrendo enormemente è riuscita a centrare la qualificazione in Champions League.

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

La Juventus pronta alla rivoluzione: non solo Douglas Luiz, anche Nico Gonzalez verso l'addio Due degli acquisti più onerosi della scorsa estate possono lasciare la Juventus: i bianconeri valutano offerte per Nico Gonzalez. Sì, alla Juventus si prepara un'altr Vai su Facebook

TJ - Tudor punterà sul 3-4-2-1. Ballottaggio Weah-Nico Gonzalez sulla destra. Kolo Muani confermato in attacco - La Juventus, nella notte, farà il suo esordio al Mondiale per Club, e Igor Tudor contro l'Al Ain confermerà il 3- Scrive tuttojuve.com