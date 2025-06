Juve arrivata a Washington | selfie e autografi per i bianconeri in vista dell’esordio al Mondiale per Club con l’Al Ain – VIDEO

La Juventus arriva a Washington tra entusiasmo e adrenalina, accogliendo i tifosi con selfie e autografi in vista dell’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Ain. La squadra è pronta a mettere in campo tutto il suo talento e determinazione per conquistare il prestigioso trofeo internazionale. La notte italiana si avvicina, e con essa la sfida che potrebbe scrivere un nuovo capitolo di gloria nella storia bianconera. Rimanete sintonizzati: la sfida sta per cominciare.

Juve arrivata a Washington: selfie e autografi per i bianconeri in vista dell'esordio al Mondiale per Club con l'Al Ain, match in programma stanotte. Nella notte italiana la Juventus farà il suo esordio nel Mondiale per Club nel match in programma contro l' Al Ain. La sfida è in programma Wahsington, lì dove i bianconeri sono sbracati nelle scorse ore. Come documentato dal video pubblicato dalla stessa Juve sui propri canali ufficiali, la squadra è stata accolta con entusiasmo dai tifosi presenti, a cui ha concesso selfie e autografi.

