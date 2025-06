Juve allo Studio Ovale ma Trump parla di Iran | E’ tutto surreale

In un clima che pare uscito da un sogno, la Juventus si prepara a disputare il suo debutto al Mondiale per Club, incontrando l'Al Ain. Nel frattempo, un incontro inaspettato: i bianconeri sono stati accolti nello Studio Ovale dalla Casa Bianca, mentre Trump discute di Iran, lasciando tutti con l'impressione di un mondo sempre più surreale. Un contesto unico, tra calcio e geopolitica, che rende questa avventura ancora più memorabile.

I bianconeri, pronti a scendere in campo per il Mondiale per Club, incontrano il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca Poche ore e la Juventus di Igor Tudor scenderà in campo per giocare la sua prima partita al Mondiale per Club, contro l'Al Ain. Prima dell'esordio, la squadra bianconera, rappresentata da alcuni giocatori, oltre che da Igor Tudor e Giorgio Chiellini, è stata ricevuta allo Studio Ovale della Casa Bianca da Donald Trump. Le immagini di Locatelli e compagni sono così diventate subito virali: quanto sta accadendo in questi giorni con in conflitto tra Iran ed Israele non può certamente passare in secondo piano.