Judo il ritorno di Alice Bellandi | il tabellone e le avversarie dell’azzurra ai Mondiali

Alice Bellandi, a oltre dieci mesi di distanza dalla conquista dell’oro olimpico a Parigi 2024, è pronta a tornare in gara quest’oggi a Budapest in occasione dei Campionati Mondiali 2025. La judoka azzurra sarĂ inevitabilmente una delle favorite principali per la vittoria finale nella categoria -78 kg, anche se la sua effettiva condizione fisica resta un’incognita non avendo mai gareggiato sin qui in stagione a livello internazionale. Bellandi ha un tabellone molto agevole sulla carta almeno per i primi due turni, con delle avversarie di rango nettamente inferiore fino ai quarti di finale, in cui potrebbe incrociare l’ostica cinese numero 6 del ranking mondiale Ma Zhenzhao, bronzo alle Olimpiadi parigine della scorsa estate e vincitrice quest’anno (nel suo unico torneo disputato) del Grand Slam di Tashkent. 🔗 Leggi su Oasport.it