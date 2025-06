Judo Bellandi regala all’Italia il secondo oro dei Mondiali Kanikovskiy trionfa nei -100 kg

In un’ondata di emozioni, l’Italia torna protagonista ai Mondiali di judo 2025 a Budapest. Dopo giorni di attese e sfide, Alice Bellandi conquista il secondo oro azzurro, scrivendo un capitolo storico nel panorama sportivo italiano. Con questa vittoria, la campionessa olimpica si afferma come esempio di perseveranza e talento, dimostrando che anche nei momenti più difficili il sacrificio porta a grandi risultati. Nessun italiano, fino ad oggi, era mai riuscito a...

Dopo l’oro iniziale di Assunta Scutto e tre giornate consecutive senza medaglie, l’Italia è tornata a salire sul podio nel day-5 dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento alla László Papp Arena di Budapest (Ungheria). La campionessa olimpica in carica Alice Bellandi ha trionfato infatti nella categoria fino a 78 kg, realizzando un’impresa senza precedenti nella storia del judo azzurro. Nessun italiano, fino ad oggi, era mai riuscito a ottenere in carriera il titolo a cinque cerchi e l’oro mondiale. Una doppietta memorabile, completata dalla 26enne bresciana in meno di undici mesi con la vittoria della scorsa estate a Parigi ed il successo odierno nella capitale ungherese. 🔗 Leggi su Oasport.it