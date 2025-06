Judo Alice Bellandi è tornata! La campionessa olimpica è subito in finale ai Mondiali!

L’Italia si prepara a brillare nuovamente nel mondo del judo, con Alice Bellandi pronta a conquistare il suo secondo oro consecutivo e a volare in finale ai Mondiali di Budapest. La sua determinazione e talento hanno già acceso le speranze azzurre tra le categorie dei pesi massimi, promettendo un epilogo emozionante. L’attenzione ora è tutta sulla sua performance: l’appuntamento con la storia è alle porte.

Calato il sipario sulla fase eliminatoria della sesta giornata dei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), sono state le categorie appartenenti ai pesi massimi a tenere banco. Gli atleti dei -78 kg femminili e dei -100 kg maschili si sono confrontati per dare la caccia alle medaglie e meritarsi il pass per il Final Block della sessione serale. L’Italia potrà arricchire il proprio medagliere, dopo l’oro conquistato nei -48 kg femminili da Susy Scutto, grazie ad Alice Bellandi. La campionesse olimpica dei -78 kg, di ritorno dal trionfo a Cinque Cerchi, ha confermato la sua classe nella propria Pool e in semifinale, mettendo in mostra una forma e una cattiveria degne del palmares di cui può fregiarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Judo, Alice Bellandi è tornata! La campionessa olimpica è subito in finale ai Mondiali!

