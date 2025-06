Judo Alice Bellandi | Ancora non credo di aver realizzato Ora mi manca il titolo continentale

Alice Bellandi, campionessa olimpica e ora iridata di judo, ha conquistato il titolo mondiale a Budapest, lasciando tutti senza parole. La sua umiltà e determinazione emergono nelle sue parole: “Ancora non credo di aver realizzato”. Un’impresa straordinaria che ribadisce come la passione e la dedizione possano portare ai più alti traguardi. La protagonista di questa gesta si prepara ora a raggiungere anche il prestigioso titolo continentale, un'altra sfida emozionante da affrontare con lo stesso spirito vincente.

Alice Bellandi (Fiamme Gialle), giĂ campionessa olimpica a Parigi 2024, si è laureata anche campionessa iridata nella categoria di peso dei -78 kg femminili ai Mondiali senior 2025 di judo, in corso a Budapest, in Ungheria. L’azzurra ha espresso le proprie emozioni al sito federale: “ Ancora non credo di aver realizzato. Sono venuta qua non pensando minimamente ad un risultato e ad una medaglia. Volevo soltanto ritrovare le sensazioni di gara che comunque mi mancavano. Volevo risentire l’adrenalina. Avevo paura di tornare a casa con l’amaro in bocca come un anno fa. Antonio mi ha aiutata ad essere piĂą consapevole della nuova Alice. 🔗 Leggi su Oasport.it