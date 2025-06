Juanlu il Napoli ha provato a giocare la carta Simeone ma il Siviglia punta a fare cassa

importante in un mercato sempre più competitivo e attento alla sostenibilità finanziaria. La possibile cessione di Simeone potrebbe aprire le porte a nuovi scenari, con il Napoli che valuta attentamente questa opportunità per rafforzare la rosa senza sforare i limiti del fair play finanziario. Resta da capire se questa strategia porterà i risultati sperati o se il club azzurro dovrà cercare alternative sul mercato.

Nell’ultimo mese si è parlato tanto del possibile addio di Giovanni Simeone al Napoli, con diverse ipotesi sul tavolo, sia in Italia che all’estero. Ora, tra le opzioni in valutazione, prende corpo l’idea di uno scambio con Juanlu Sánchez, esterno del Siviglia che piace molto al Napoli. Un profilo giovane e duttile che intriga il club azzurro, soprattutto perché rappresenterebbe anche un’occasione per contenere i costi dell’operazione, aspetto su cui la società partenopea è particolarmente attenta in questa fase del mercato. Leggi anche: Simeone piace in Spagna e Portogallo, Betis e Lisbona su di lui Ne ha parlato così Sportmediaset: “Il Napoli continua a monitorare da vicino l’esterno del Siviglia Juanlu Sanchez e nelle ultime ore ha provato a inserire nell’operazione anche il cartellino di Giovanni Simeone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juanlu, il Napoli ha provato a giocare la carta Simeone, ma il Siviglia punta a fare cassa

In questa notizia si parla di: napoli - juanlu - simeone - siviglia

Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli - In un contesto di mercato infuocato, Juanlu Sánchez, il talento del Siviglia, ha catturato l’attenzione del Napoli, desideroso di rinforzare la propria rosa.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla della trattativa condotta dal Napoli per Juanlu #Sanchez, esterno destro del Siviglia. Vai su Facebook

NapoliHub (@NapoliHub_Off) Vai su X

Napoli, offerto Simeone al Siviglia per arrivare a Juanlu; Juanlu, il Napoli ha provato a giocare la carta Simeone, ma il Siviglia punta a fare cassa; Napoli, offerto Simeone al Siviglia per arrivare a Juanlu: gli andalusi rifiutano la contropartita.

MEDIASET - Napoli, offerto Simeone per arrivare a Juanlu: la risposta del Siviglia - Non c'è fretta, però, anche perché ufficialmente la sessione estiva non è ancora cominciata. Lo riporta msn.com

Siviglia-Napoli, nell'affare Juanlu può entrare Simeone! Blitz del ds Manna | ESCLUSIVA - Tra gli obiettivi del blitz spagnola del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna c'è Juanlu Sanchez, terzino destro 21enne capace di giocare anche come esterno offensivo, c ... Riporta msn.com