Jorge Fuembuena Élégies alla Peter Frey Gallery di Verona

La fotografia non consiste nello spiegare, ma nell'evocare e nel coinvolgere lo spettatore in un viaggio sensoriale e emozionale. Con Élégies, Jorge Fuembuena trasforma immagini in poesia visiva, invitando a scoprire nuovi sguardi e profondità nascoste. Non perdere l’occasione di immergerti in questa poesia visiva alla Peter Frey Gallery di Verona, dove ogni scatto diventa un'esperienza unica e indimenticabile.

Peter Frey Gallery è lieta di presentare Élégies, la personale dell'artista Jorge Fuembuena. La mostra verrà inaugurata giovedì 19 giugno 2025 e sarà in esposizione fino al 31 luglio presso la galleria, in via Rosa 6 a Verona.