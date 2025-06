Jonathan Bailey risponde ai rumor su un possibile ruolo come James Bond

Nel vivace universo di Hollywood, il gossip sul futuro di James Bond non smette mai di accendere la curiosità dei fan. Recentemente, Jonathan Bailey ha rotto il silenzio, rispondendo ai rumor sulla sua possibile candidatura per il ruolo di 007. Tra speculazioni e scommesse, il suo nome si fa sempre più insistente, alimentando l’attesa e l’anticipazione. Ma quali sono le candidature più papabili e le...

La selezione del successore di Daniel Craig nel ruolo di James Bond rimane uno degli argomenti più discussi nel mondo dello spettacolo. Dopo l'ultimo film della saga, No Time To Die, uscito nel 2021, si susseguono costantemente voci e speculazioni riguardo ai possibili candidati che potrebbero interpretare l'agente segreto più famoso al mondo. le candidature più papabili e le indiscrezioni recenti. Tra i nomi più discussi negli ultimi mesi spicca quello di Jonathan Bailey. L'attore britannico ha ottenuto una grande notorietà internazionale grazie alla sua interpretazione del Visconte Anthony nella serie Bridgerton.

