jobs act riforma buona e coraggiosa boschi svela le bugie di schlein e landini

Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, ha dato una bella spallata a Maurizio Landini, leader della Cgil, e ad Elly Schlein, numero uno del Partito democratico, che si era accodata al sindacalista nella lotta sul Jobs Act. Intervenendo a Roma al Festival dell'umano tutto intero, l'ex ministra si √® espressa cos√¨: ‚ÄúIl Jobs Act a cui abbiamo lavorato 10 anni fa non ha creato fragilit√† come afferma la CGIL, ma anzi ha aumentato i posti di lavoro. √ą stata una buona riforma, coraggiosa. Sulla sussidiariet√† - ha aggiunto Boschi - si pu√≤ lavorare partendo dal presupposto che la sussidiariet√† √® l'altro modo di libert√†, intesa come la dottrina sociale insegna, per cercare soluzioni ai problemi comuni per tutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it