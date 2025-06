Jesi donna trovata morta sul balcone con ferite da coltello | in casa la figlia neonata

Una tragedia scuote Jesi, provincia di Ancona: una giovane donna di circa 30 anni è stata trovata morta sul balcone di casa, con ferite da coltello. La scena ha lasciato la comunità sotto shock e sollevato numerosi interrogativi sulla sua drammatica fine, mentre nella stessa abitazione si trovava la neonata della vittima. Un caso che richiede risposte e approfondimenti per fare luce su questa terribile perdita.

Jesi sotto shock: giovane madre trovata morta sul balcone di casa. Un drammatico ritrovamento ha sconvolto la città di Jesi, in provincia di Ancona. Nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno, intorno alle 15:00, una donna di circa 30 anni è stata trovata senza vita sul balcone di casa, all' ultimo piano di una palazzina vicino all'ospedale Murri. Il suo corpo presentava evidenti ferite da arma da taglio, apparentemente coltellate. In casa la neonata: era sola nel lettino. Al momento del ritrovamento, nella stessa abitazione si trovava la figlia di pochi mesi, adagiata nel suo lettino. La neonata, fortunatamente, sta bene ed è stata affidata ai familiari.

