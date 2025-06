Jeremy Allen White veste i panni di Bruce Springsteen nel trailer di Deliver Me From Nowhere

Il primo trailer di "Deliver Me From Nowhere" svela un Jeremy Allen White sorprendente e coinvolgente nei panni di Bruce Springsteen, promettendo un’interpretazione indimenticabile. Dopo il trionfo con "The Bear", l’attore si immerge in un ruolo che potrebbe consacrarlo ai vertici della scena cinematografica. I fan della musica e del cinema non vedono l’ora di scoprire come White darà vita a questa icona leggendaria, aprendo un nuovo capitolo nella sua brillante carriera.

jeremy allen white interpreta bruce springsteen nel nuovo film "deliver me from nowhere". Una delle interpretazioni più attese dell'anno vede Jeremy Allen White calarsi nei panni di una delle icone più influenti della musica americana: Bruce Springsteen. Dopo il successo con la serie The Bear, l'attore si prepara a sorprendere pubblico e critica con un ruolo che promette di essere tra i più intensi e complessi della sua carriera. Il primo trailer ufficiale di Deliver Me From Nowhere offre uno sguardo approfondito su questa trasformazione artistica, anticipando un film che esplora aspetti intimi e vulnerabili del Boss.

