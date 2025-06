Jeremy Allen White è Bruce Springsteen nel primo trailer del biopic

Bruce Springsteen sta per sbarcare al cinema. È online il primo, attesissimo, trailer ufficiale del film Deliver Me From Nowhere, in italiano Liberami dal nulla, biopic che racconterà una tappa fondamentale della carriera del Boss. Nei suoi panni ci sarà la star Jeremy Allen White, tre volte (di fila) vincitore del Golden Globe come miglior attore in una commedia con la serie The Bear. Sarà in sala a partire dal 23 ottobre e vanterà la regia di Scott Cooper, che portò Jeff Bridges all’Oscar per Crazy Heart. Probabile tra l’altro la presenza nel cartellone della Mostra del Cinema di Venezia, in programma tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Jeremy Allen White è Bruce Springsteen nel primo trailer del biopic

