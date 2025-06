Jeremy allen white canta e suona la chitarra come bruce springsteen in deliver me from nowhere?

nel cuore pulsante di un’epoca indimenticabile, rivelando i segreti e le emozioni che hanno plasmato il mito di Bruce Springsteen. Con Jeremy Allen White nei panni dell’artista e la regia di Scott Cooper, “Deliver Me From Nowhere” si prepara a diventare un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cinema. La narrazione intima e autentica ci condurrà nel mondo nascosto del Boss, dove ogni nota e ogni parola raccontano una storia da non perdere.

Il mondo del cinema si prepara a una nuova interpretazione di un'icona musicale, con l'uscita di Deliver Me From Nowhere, un biopic dedicato a Bruce Springsteen. Il film, diretto e scritto da Scott Cooper, si focalizza sulla fase creativa dell'artista durante la realizzazione dell'album Nebraska, avvenuta parallelamente alla registrazione di Born to Run. La pellicola è basata sul libro omonimo di Warren Zanes e promette di offrire uno sguardo intenso e autentico sulla vita del celebre rocker. Tra gli aspetti più attesi vi sono le performance musicali, in particolare quella dell'attore protagonista.

