Jeff Bezos braccio di ferro tra il sindaco e il movimento ‘no Bezos’ per ostacolare le nozze

A Venezia, il matrimonio di Jeff Bezos sta scatenando un forte malcontento tra i cittadini, determinati a difendere la loro città dal clamore mediatico e dalle restrizioni. La protesta ‘No Bezos’ si fa sentire forte e chiara, mentre le nozze vengono posticipate al 26-28 giugno. Un braccio di ferro tra il magnate e l’amministrazione locale mette in discussione il futuro di questa celebrazione, ma cosa sta realmente dietro questa mobilitazione?

