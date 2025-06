Jean Michel Jarre | Il mio viaggio nel futuro della musica

Jean Michel Jarre, il visionario della musica elettronica, ha realizzato quasi tutti i sogni che aveva nel suo viaggio tra le stelle e le note. Solo uno gli è rimasto nel cuore: suonare nello spazio insieme a un collega astronauta. Un progetto ambizioso che nel 1986 sembrava alla portata, ma che ancora oggi rappresenta il suo desiderio più grande. La sua storia è un’ispirazione senza confini, fatta di sogni e innovazione.

I suoi sogni da artista li ha realizzati tutti Jean Michel Jarre. «Tranne uno», racconta nelle stanze del Meet Digital Cultural Center di Milano: «Suonare nello stesso momento insieme ad un altro uomo nello spazio. Era tutto pronto nel 1986: io sul palco a Houston e un amico astronauta, Ron McNair, con il suo sax in collegamento video dallo Space Shuttle in orbita. «”Ci vediamo da lassù, se vuoi guarda in televisione il mio decollo” furono le sue ultime parole. Poi, dopo settanta secondi di volo, lo Space Shuttle Challenger si disintegrò. Una tragedia» È stato un precursore della musica elettronica Monsieur Jarre con Oxygène, un best seller da 12 milioni copie uscito nel 1976. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jean Michel Jarre: «Il mio viaggio nel futuro della musica»

