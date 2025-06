JD Sports trasforma il cuore della Garbatella | il nuovo campo da basket è un’opera d’arte urbana

JD Sports trasforma il cuore della Garbatella con un nuovo campo da basket, un’opera d’arte urbana che accende la città di Roma. Questo progetto innovativo unisce sport, arte e comunità, regalando al quartiere un simbolo di energia e orgoglio locale. Firmato dalla talentuosa street artist Camilla Falsini, il campo completamente ripensato diventa non solo un luogo di incontro, ma anche un’espressione di creatività e identità. Il nuovo campo, completamente ripensato...

L’iniziativa a Roma. JD Sports accende le luci su Roma con un progetto che unisce sport, arte e comunità. Nel quartiere della Garbatella, il campo da basket di Parco Caduti del Mare rinasce grazie a un intervento di riqualificazione che lo trasforma in un vero simbolo di espressione, energia e orgoglio locale. A firmare l’opera visiva è Camilla Falsini, street artist nota per il suo stile geometrico e colorato. Il campo, completamente ripensato e rigenerato, è ora uno spazio pubblico permanente, realizzato in collaborazione con il Roma Bar Show e il Municipio VIII. L’obiettivo? Diventare un punto di riferimento per i giovani e la comunità del quartiere. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - JD Sports trasforma il cuore della Garbatella: il nuovo campo da basket è un’opera d’arte urbana

In questa notizia si parla di: sports - trasforma - garbatella - campo

? La mia intervista integrale oggi pubblicata su Il Secolo XIX Il primo commento su questo record personale. «Questi voti mi attestano la #fiducia da parte dei genovesi e sono una conferma: scendere in campo è stata la scelta giusta e ringrazio chi me l'ha ch Vai su Facebook

Quando il basket incontra l’arte: JD riaccende il cuore della Garbatella; Garbatella il parco Caduti del mare avrà un nuovo campo da basket artistico.

Basketball Court, inaugurato il nuovo campo al Parco Caduti del Mare: il progetto per riqualificare gli spazi abbandonati del quartiere - Un spazio abbandonato che diventa un campo da basket grazie al progetto promosso da Roma Bar Show in collaborazione con JD Sports Italia. Come scrive msn.com

Inaugurato a Garbatella il nuovo campo di Basketball - rInaugurato nuovo campo di basketball: roma bar show in collaborazione con jd sports per la riqualificazione del playground di garbatella. Riporta blitzquotidiano.it