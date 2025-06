Jasmine Paolini si arrende in due set a Ons Jabeur nel secondo turno a Berlino | brutta prova della toscana sull’erba tedesca

La notte a Berlino si tinge di delusione per Jasmine Paolini, battuta dalla tunisina Ons Jabeur nel secondo turno del WTA500. La toscana, visibilmente lontana dalla forma migliore, ha ceduto in due set all’esperta avversaria, lasciando spazio a riflessioni e rimpianti prima di Wimbledon. Una sconfitta che evidenzia le sfide e le incognite di un torneo cruciale: ora, il cammino verso il top si fa ancora più impegnativo.

Notte fonda per Jasmine Paolini nel secondo turno del WTA500 di Berlino. Sull’erba tedesca, la n.4 del seeding è stata sconfitta dalla tunisina Ons Jabeur (n.61 del ranking) col punteggio di 6-1 6-3 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Una Paolini lontana dalla miglior condizione, rispetto a un’avversaria molto più centrata specialmente nei colpi al rimbalzo. Una bocciatura chiara per la n.5 del mondo prima di Wimbledon. Nel primo set si comprende fin dai primi scambi che sarà dura per la toscana. Fatica a muoversi Jasmine, al cospetto di una Jabeur che trova meglio la palla e sa sfruttare la superficie in proprio favore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini si arrende in due set a Ons Jabeur nel secondo turno a Berlino: brutta prova della toscana sull’erba tedesca

