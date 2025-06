Jasmine Paolini giornata no sull' erba al Wta di Berlino | eliminata subito da Jabeur

Una partenza in salita per Jasmine Paolini al WTA di Berlino: la nostra talentuosa tennista, unica italiana nel tabellone, si èarresa facilmente alla tunisina Ons Jabeur. Una giornata no che mette alla prova la sua determinazione e il suo spirito di combattente, ma il tennis è fatto di alti e bassi, e sono certo che questa sconfitta sarà solo un punto di partenza per una pronta ripresa.

Inizia nel peggiore dei modi la stagione erbivora di Jasmine Paolini. Oggi, mercoledì 18 giugno, la 29enne di Bagni di Lucca, numero 5 al mondo e numero 4 del seeding, unica italiana nel tabellone del Wta 500 di Berlino, è stata nettamente sconfitta dalla tunisina Ons Jabeur, numero 61 Wta. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Jasmine Paolini, giornata no sull'erba al Wta di Berlino: eliminata subito da Jabeur

