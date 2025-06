Jasmine Paolini fuori a Berlino ma guadagna una posizione nel ranking WTA! Ora arriverà la cambiale da 1300 punti…

Nonostante la sconfitta nel torneo di Berlino, Jasmine Paolini conquista una posizione nel ranking WTA, raggiungendo ora la 224esima piazza e guadagnando ben 1300 punti. La sua determinazione resta inalterata: un passo indietro, due avanti nel suo cammino tennistico. Con questa motivazione, la nostra atleta si prepara a tornare più forte che mai, pronta a scrivere nuove pagine di successo.

Jasmine Paolini ha steccato al debutto nel torneo WTA 500 di Berlino, venendo sconfitta in maniera nitida dalla tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-1, 6-3. La tennista italiana, reduce dal ko agli ottavi di finale del Roland Garros e dal trionfo agli Internazionali d'Italia, ha mal digerito il cambio di superficie ed è incappata in una brutta sconfitta sull'erba della capitale tedesca al cospetto di una rivale di indubbia caratura tecnica e che su questa superficie riesce ad esaltarsi. Nonostante questo ko in terra teutonica, la fuoriclasse toscana è riuscita a guadagnare una posizione nel ranking WTA e si è issata al quarto posto della graduatoria internazionale con 4.