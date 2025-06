Jannik Sinner non ho guardato il telefono | la confessione che spiega il dramma

Jannik Sinner, tra sogno e incubo, si apre come mai prima d'ora. Dopo la drammatica finale di Roland Garros e i tre match-point sfuggiti di mano contro Alcaraz, il giovane campione si confida a Der Spiegel, rivelando un dramma nascosto dietro l’orgoglio e la determinazione. "Ho cercato di tenere il telefono abbastanza lontano da non poterlo raggiungere. Ma ho..." Un racconto sincero che ci svela il peso emotivo di una sconfitta memorabile.

Inizia ad elaborare, Jannik Sinner. Inizia ad affrontare quanto accaduto a Parigi, nella drammatica finale del Roland Garros, i tre match-point non convertiti nell'epica finale contro Carlos Alcaraz. Passata qualche settimana da quella partita, strepitosa ma da incubo, il ragazzo di San Candido si confida a Der Spiegel, dove ragiona su quanto accaduto. "Ho cercato di tenere il telefono abbastanza lontano da non poterlo raggiungere. Ma ho guardato gli highlights. E i match-point che ho avuto. Certo, non si dimentica una cosa del genere. Ma non la vedo come una cosa negativa. A volte fa bene ricordare situazioni come queste. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "non ho guardato il telefono": la confessione che spiega il dramma

