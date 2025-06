Jannik Sinner il retroscena di Cahill | Il giorno in cui è cambiato tutto

Jannik Sinner, il talento italiano che sta incantando il mondo del tennis, ha vissuto un momento cruciale di crescita che ha cambiato per sempre il suo approccio al gioco. A svelare i retroscena di questa svolta è Darren Cahill, il coach che ha accompagnato anche Novak Djokovic. Nel suo racconto, Cahill rivela come una sconfitta a Wimbledon abbia forgiato il carattere di Sinner, rendendolo il campione forte e determinato di oggi. Ma come ha superato quella sfida?

Ma Jannik Sinner è sempre statoforte così? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Darren Cahill. Il coach australiano ha raccontato un aneddoto clamoroso che riguarda il numero uno al mondo e Novak Djokovic, uno dei mostri sacri del tennis. "Uno dei momenti chiave è stato quando perse contro Novak un paio d'anni fa a Wimbledon in cinque set - ha spiegato -. Aveva vinto i primi due, ma poi Novak tornò indietro e prese il sopravvento. Esattamente come fa lui: si abitua alla palla, alla traiettoria, al ritmo, e poi, come sempre, non sbaglia più e vince gli ultimi tre set in maniera piuttosto netta.

