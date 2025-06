Jannik Sinner dramma in spogliatoio | Per 20 minuti

Dopo la drammatica finale di Parigi, Jannik Sinner si è rifugiato nello spogliatoio per ben 20 minuti, immerso nel silenzio e nella riflessione. Darren Cahill, nel podcast Served with Andy Roddick, ha svelato i retroscena di quel momento intenso, rivelando quanto il giovane talento abbia vissuto un dolore profondo. Un episodio che testimonia la forza e la vulnerabilità di un campione in cerca di riscatto e crescita personale.

Dopo l'epica, lacerante e sfortunata finale del Roland Garros, Jannik Sinner ha scelto il silenzio e la solitudine per elaborare il momento. Un momento sportivamente tragico. A raccontarlo è Darren Cahill, ospite del podcast Served with Andy Roddick, dove si è sbottonato su alcuni retroscena del post-partita con Carlos Alcaraz. Nel dettaglio, il coach ha raccontato quanto accaduto in spogliatoio: "Dopo la finale di Parigi, Jannik è rimasto seduto da solo nello spogliatoio per 20 minuti. Ognuno di noi è andato da lui e lo ha abbracciato. Gli abbiamo detto quanto siamo fieri di lui e dei suoi sforzi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, dramma in spogliatoio: "Per 20 minuti..."

Jannik Sinner-Cahill, cos'è accaduto in spogliatoio: clima pesantissimo - Dopo che Jannik ci era andato così vicino, a dire il vero, l’atmosfera negli spogliatoi era pesantissima.

