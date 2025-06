Jannik Sinner a chi era rivolto il gesto misterioso | ora tutto torna

Jannik Sinner, dopo l’emozionante finale a Parigi e la vittoria a Halle, sorprende ancora una volta. La sua recente esultanza misteriosa ha lasciato tutti con il fiato sospeso, e ora tutto torna a svelarsi. A chi era rivolto quel gesto? Scopriamo insieme il significato nascosto dietro l’atto di uno dei talenti più promettenti del tennis italiano.

Jannik Sinner, dopo la sconfitta in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz e l’eliminazione al debutto nel doppio con Lorenzo Sonego, ha ritrovato la vittoria all’ATP 500 di Halle, battendo Yannick Hanfmann al primo turno in singolare. Nonostante il recente ko a Parigi, dove ha sfiorato il titolo con tre match point, Sinner ha mostrato serenità e determinazione, esibendosi in una nuova esultanza: dopo il match point, si è rivolto al suo fisioterapista Ulises Badio con un gesto che simulava il mettere sale o una scommessa vinta, suscitando curiosità. Il match ha regalato anche un momento divertente: a causa dell’omofonia tra “Jannik” e “Yannick”, uno spettatore ha incitato Hanfmann, ma, temendo fraintendimenti, ha chiarito “Intendevo Yannick Hanfmann”, scatenando risate tra il pubblico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, a chi era rivolto il gesto misterioso: ora tutto torna

